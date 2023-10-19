Cumhurbaşkanı maaşına dev zam. Erdoğan'dan Erdoğan'a müjde: Kendini enflasyona ezdirmedi

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen yurttaş için yeterli kaynak aktarımını yapmayan iktidar, Saray’ın bütçesini bir yılda ikiye katladı.

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, Temmuz’da ek bütçe ile 140 bin liraya yükseltilen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı 2024’te 183 bin TL olacak. Erdoğan’ın imzasıyla TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Erdoğan, gelecek yıl 2 milyon 195 bin TL maaş alacak.

Böylece Erdoğan’ın yeni maaşı dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 13 bin 33 TL’nin 13,7 kat üzerine çıktı. 2023 başlangıç ödeneğinde aylık 100 bin 750 lira olan Cumhurbaşkanı ödeneği ek bütçe ile yüzde 39 artırılarak 140 bin liraya yükseltilmişti. 2024 bütçe teklifinde temmuza göre zam oranı yüzde 30 oldu.

Milyonlarca ücretli enflasyon oranında dahi zam alamazken Erdoğan’ın maaşı, 2023 başlangıç ödeneğine göre yüzde 81,63 oranında artarak enflasyonun da üzerinde zamlanmış oldu. Teklifte Erdoğan’ın maaşının 2025’te 225 bin TL, 2026’da ise 254 bin liraya çıkacağı tahmin edildi.

MAL VE HİZMET ALIM HARCAMALARI YÜZDE 81.33 ARTACAK

2023’te 6,6 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, 2024’te 12 milyar 283 milyon 843 bin TL’ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan bütçe teklifinde Cumhurbaşkanlığı personel giderleri 2023 yılına göre yüzde 136 artırıldı. 2023’de 940,3 milyon lira olan başlangıç ödeneği 2024 için 2 milyar 225 milyon liraya çıkarıldı.

Saray’ın mal ve hizmet alım harcamaları için 2024 bütçesinden 6 milyar 931 milyon lira ayrıldı. 2023 bütçesinde bu tutar 3 milyar 822 milyon liraydı. Gelecek yıl mal ve hizmet alım harcamalarında yüzde 81,33 oranında artış yapıldı.