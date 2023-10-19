Ünlü çikolata markasından İsrail kararı

Dünyaca ünlü çikolata firması, İsrail'deki bir üretim fabrikasını çalışanların güvenliği nedeniyle"tedbir" amaçlı geçici olarak kapattığını açıkladı. O ünlü çikolata üreticisi bölgedeki çatışmaların ardından böyle bir adım atan ilk tüketici şirketi oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü çikolata markasından İsrail kararı

Hamas militanlarının 7 Ekim'deki İsrail saldırısının ardından çıkan çatışmayla birlikte küresel firmalardan bazıları İsrail'deki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş ve evden çalışılmasını istemişti. Ancak, uluslararası paketli gıda üreticileri şimdiye kadar çatışmalar karşısında sessiz kaldı.

Perakende, sağlık hizmeti ve petrol şirketleri bölgedeki duruma ilişkin planlarını açıklarken diğer uluslararası paketli gıda üreticileri şimdiye kadar çatışmalar karşısında sessiz kaldı.

Nestle, İsrail'de bir üretim fabrikasını güvenlik amaçlı "geçici olarak" kapattığını açıkladı. Nestle, İsrail'deki bir fabrikasını çalışanların güvenliği nedeniyle"tedbir" amaçlı "geçici olarak kapattığını" duyururken, bölgedeki çatışmaların ardından böyle bir adım atan ilk tüketici ürünleri şirketi oldu.

Paketli gıda sektörü, çocuk bezi ve bebek maması gibi "temel" ürünleri satmaya devam ederek hala Rusya'da kısmen faaliyet göstermeye devam ettiği için de eleştiriliyor.

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