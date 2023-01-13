﻿ Erdoğan Rami Kütüphanesi açılış töreninde konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sevgili kitapseverler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rami Kütüphanesi'nin İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.

Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Halk Müziğine önemli katkılar yapmış bir isimdir. Birbirinden önemli eserler üretmiştir. Allah yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin.

Rami Kışlası'nın ülkemizin son 2,5 asrında çok önemli yeri var. Burada uzunca bir zaman peynir, sucuk pastırma satışı yaptık. Burada bir geçmişimiz var. Bir de tabii, az önce izlediğimiz gibi burası ne haldeydi. Top oynadık burada. Böyle bir mazimiz var.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Hepsinden öte Sultan 2. Mahmut Osmanlı-Rusya Savaşı'nın askeri ve idari yönetimini bu kışladan yönetmiştir. Zaman içinde tahribata uğrayan bu eseri kütüphaneye çevirmek için yaptığımız çalışmalar sona erdi.

Kütüphane haftanın her günü 24 saat açık olacak. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçer, peyzaj alanı 51 bin metrekareyi bulan 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. İlk etapta 2,5 milyonu aşkın kitap bulunuyor.