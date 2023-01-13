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  • Yılmaz Özdil Erdoğan'ın müzesinde olması gerekenleri açıkladı. Deprem yaratacak yazı

Yılmaz Özdil Erdoğan'ın müzesinde olması gerekenleri açıkladı. Deprem yaratacak yazı

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adına açılacak müzede olması gerektiğini düşündüğü şeyleri yazdı...

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 18:31
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Erdoğan'ın müzesinde olması gerekenleri açıkladı

Yılmaz Özdil Erdoğan'ın müzesinde olması gerekenleri açıkladı. Deprem yaratacak yazı
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Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil’den yine dikkat çeken bir yazı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adına açılacak müzede olması gerektiğini düşündüğü şeyleri sıraladı.

Özdil köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Tayyip Erdoğan Müzesi kurulması için Haliç kıyısında çalışmalar başlatıldığı ortaya çıktı, seçimden önce açılışı yapılacakmış. Bana sorarsanız, kim düşündüyse çok iyi düşünmüş…

Çünkü, özellikle gelecek kuşakların bu dönemi unutmaması için böyle bir müzeye gerçekten ihtiyaç var. O müzede mesela, kafamıza geçirilen “çuval” olmalı mutlaka. Yahudi cesaret madalyası olmalı.

250'şer metrelik gemileri getirip müzeye koymaya kalksan olmaz ama “gemicik” biblosu rahat rahat sığar.

Hazreti Muhammed'e çıkarılan Akp amblemli nüfus cüzdanı, Akp belediyesi önüne kurulan Kabe maketi, miting meydanlarında kürsüden sallanan Kuran'ı Kerim, Atatürk'e lanet okuyan diyanet işleri başkanının sarığı, bilim insanı sıfatıyla sarayda ağırlanan tımarhanelik herifin püsküllü fesi, havalimanı apronunda kesilen devenin nazar boncuğu…

Tasavvuf müziği eşliğinde gezilmeli.

Feto'nun takkesi, Zekeriya Öz'e tahsis edilen makam Mercedesi, Baransu'nun bavulu, Hakan Şükür'ün kramponu, Ergenekon hahamının kipası, Trt kameraları eşliğindeki kazılarda bulunan boş lav silahı, Arınç'a suikast yapacak diye yakalanan aşçı çavuş'un kepçesi, kozmik oda'nın anahtarı…

Bu dönemin olmazsa olmazları, birarada durmalı.

Cia maşalarının Türkçe olimpiyatı için bastırılan Atatürksüz bir lira.

15 Temmuz hatırası ayaklarıyla bastırılan Atatürksüz bir lira.

 Atatürk silüeti silinen devlet nişanı. Meclis başkanının, asrın liderimize kestirdiği padişah sikkesi. Türk ibaresi silinen Kızılay şişesi.

TC ibaresi silinen Ziraat Bankası tabelası. İlelebet unutulmamalı.

Obama'nın beyzbol sopası. Şivan Perver'in bağlaması.

Barzani ordusunun lahmacun faturası. Süleyman Şah türbesinin boş sandukası.

Daima hatırlanmalı. Akp sayesinde kullanmaya başladığımız buzdolabı. Kavanoz içinde trilyon dolarlık Karadeniz doğalgazı."

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