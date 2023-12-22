Türkiye’de cirit atmışlar. Meclis kürsüsünde 4.5 metrelik listeyi açtı

CHP Milletvekili Cevdet Akay Meclis’te dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akay, kırmızı bültenle aranmalarına karşın Türkiye’de dolaşan çete liderlerinin isimlerinin olduğu listeyi açtı.

Kasım ayında 2 metre uzunlukta olan listenin 1 ayda 4.5 metreye ualştığı görüldü. Çete liderlerinin isimlerinin olduğu liste Meclis kürsüsünde açılırken Hazine ve Maliye Bakanı da oradaydı.

Bakanın bakışları ise “Çaresizliğin fotoğrafı” olarak anlamlandırıldı. Bakan Şimşek’e seslenen CHP’li Akay, “Bu şartlar altında gri listeden nasıl çıkacağız?” diye de sordu.

LİSTE 1 AYDA 4.5 METREYE ÇIKTI

Milletvekili Akay şöyle konuştu:

Sabit sermaye yatırımlarını ülkeye nasıl çekeceğiz? Bakıyoruz, gri listedeyiz, 21 Kasım 2022 tarihinde uluslararası Mali Eylem Görev Gücü yani FATF ülkemizi gri listeye almış. Niçin gri listeye almış? Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla ilgili mücadelede yetersiz kalındığı için almış.

Uluslararası suç örgütleri, uyuşturucu baronları, suç işleyen, kırmızı bültenle aranan kişiler ülkemizde cirit atmışlar. Ben buradan çok kısa bir süre önce bir liste paylaşmıştım, bu liste yaklaşık 2 metrelik bir listeydi paylaştığım zaman, geçen bu süre içerisinde listemiz bu hâle geldi, 4 metreyi aştı Sayın Bakan. Böyle bir tabloda yatırımcıyı ülkemize nasıl çekeceğiz?

BİR UYUŞTURUCU BAPONU DAHA TÜRKİYE’DE YAKALANDI

MİT ve Emniyet ekiplerinin operasyonuyla G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin’de yakalandı.