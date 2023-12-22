Türkiye’de cirit atmışlar. Meclis kürsüsünde 4.5 metrelik listeyi açtı

Kaynak: ANKA
Türkiye’de cirit atmışlar. Meclis kürsüsünde 4.5 metrelik listeyi açtı
CHP’li Milletvekili Cevdet Akay Meclis’te kırmızı bültenle aranmalarına karşın Türkiye’de cirit atan isimlerinde yer aldığı listeyi gösterdi.

CHP Milletvekili Cevdet Akay Meclis’te dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akay, kırmızı bültenle aranmalarına karşın Türkiye’de dolaşan çete liderlerinin isimlerinin olduğu listeyi açtı.

Kasım ayında 2 metre uzunlukta olan listenin 1 ayda 4.5 metreye ualştığı görüldü. Çete liderlerinin isimlerinin olduğu liste Meclis kürsüsünde açılırken Hazine ve Maliye Bakanı da oradaydı.

Bakanın bakışları ise “Çaresizliğin fotoğrafı” olarak anlamlandırıldı. Bakan Şimşek’e seslenen CHP’li Akay, “Bu şartlar altında gri listeden nasıl çıkacağız?” diye de sordu.

suclu-listesi-iki-kat-uzadi.jpg

LİSTE 1 AYDA 4.5 METREYE ÇIKTI

Milletvekili Akay şöyle konuştu:

Sabit sermaye yatırımlarını ülkeye nasıl çekeceğiz? Bakıyoruz, gri listedeyiz, 21 Kasım 2022 tarihinde uluslararası Mali Eylem Görev Gücü yani FATF ülkemizi gri listeye almış. Niçin gri listeye almış? Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla ilgili mücadelede yetersiz kalındığı için almış.

Uluslararası suç örgütleri, uyuşturucu baronları, suç işleyen, kırmızı bültenle aranan kişiler ülkemizde cirit atmışlar. Ben buradan çok kısa bir süre önce bir liste paylaşmıştım, bu liste yaklaşık 2 metrelik bir listeydi paylaştığım zaman, geçen bu süre içerisinde listemiz bu hâle geldi, 4 metreyi aştı Sayın Bakan. Böyle bir tabloda yatırımcıyı ülkemize nasıl çekeceğiz?

BİR UYUŞTURUCU BAPONU DAHA TÜRKİYE’DE YAKALANDI

MİT ve Emniyet ekiplerinin operasyonuyla G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin’de yakalandı.

aw103591-01.jpg

İlgili Haberler
Bir yabancı uyuşturucu baronu daha yakalandı. Yakalananlar parti kursalar Meclis'e girer
Çinli ve Belçikalı iki uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
İngiliz uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu
İstanbul’da yakalanan Hırvat uyuşturucu baronunun nasıl Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
SSK ve Bağkur emeklisi o zammı garantiledi 'Yeni maaşlar tek tek hesaplandı Ekonomi
SSK ve Bağkur emeklisi o zammı garantiledi 'Yeni maaşlar tek tek hesaplandı
İstanbul'daki görünmeyen tehlike görünür hale geldi. Profesörden kritik maske uyarısı Sağlık
İstanbul'daki görünmeyen tehlike görünür hale geldi. Profesörden kritik maske uyarısı
Süper Lig ekibine transfer yasağı Spor
Süper Lig ekibine transfer yasağı
Ukrayna Almanya’da yaşayan vatandaşlarını da askere çağıracak Dünya
Ukrayna Almanya’da yaşayan vatandaşlarını da askere çağıracak
Zafer Partisi Kars ve Iğdır’da DEM'e (HDP) karşı kimi destekleyeceğini açıkladı Gündem
Zafer Partisi Kars ve Iğdır’da DEM'e (HDP) karşı kimi destekleyeceğini açıkladı
Ödemeler bugün hesaplara yatacak! Bakanlıktan açıklama geldi Ekonomi
Ödemeler bugün hesaplara yatacak! Bakanlıktan açıklama geldi
Tarikat sevdalısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in atayacağı öğretmenler belli oldu Gündem
Tarikat sevdalısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in atayacağı öğretmenler belli oldu