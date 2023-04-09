Cumhurbaşkanı’na hakaret davası 2022’de rekor kırdı

Birgün’de yer alan habere göre, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 299 ve 301’inci maddeleri gereğince çok sayıda vatandaş hakim karşısına çıkarıldı. “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı adeta iktidarın muhalifleri cezalandırma aracına dönüştürüldü.

SANIK SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Adalet Bakanlığı’nın yıllık yayınladığı istatistiklere göre, genç yaşlı çok sayıda yurttaş hakkında TCK’nin 299 ve 301’inci maddeleri uyarınca soruşturma açıldığı görüldü. Ceza mahkemelerinde hemen her yıl binlerce yurttaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılırken sanık sayısı geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geçilen yılların en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

7 BİN 600 DOSYA AÇILDI

TCK’de, “devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçları” kapsamında ceza mahkemelerinde yalnızca 2022 yılında 7 bin 600 dosya açıldı. Dosyalardaki sanık sayısı ise 7 bin 712, “suç” sayısı ise 8 bin71 ile ifade edildi.

BİN 872 SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI ÇIKARTILDI

Yargılanan sanıklardan ise bin 872’si hakkında mahkumiyet kararı çıkartıldı. 3 bin 135 sanık hakkında ise “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verildi. Beraat sayısı ise kayıtlara, 2 bin 226 olarak geçti.