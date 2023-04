Erdoğan'ın hakaretleri halkı çileden çıkardı. Halk Kızılay'a demediğini bırakmadı

Kızılay'ın AHBAP'a çadır sattığı ve birçok vatandaşın çadırlara depremden günler sonra ulaştığı için feryat etmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermiş "Çıkmış biri Kızılay nerede diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca bulaşmak yenilir yutulur değil. 300 bin çadır kuruluyor" demişti.

İlaveTv'nin yapmış olduğu bir sokak röportajında vatandaşa Erdoğan'ın bu sözleri hatırlatıldı. Muhabir mikrofon uzattığı kadına "Abla, biliyorsunuz konu şu, Sayın Cumhurbaşkanı 'çadır yok' diyenlere 'namussuz, şerefsiz' dedi" diyemeden kadın hemen şu sözlerle cevapladı:

"DIŞ ÜLKEYE YARDIM EDECEĞİNE BİZİM BURAYA ETSENE"

Evet söylüyor, Kızılay bizim. Niye kuruldu? Yardımlarımızla. Oraya yardım edeceğiz. Dış ülkeye yardım edeceğine bizim buraya etsene. Reziller! Çok rezil bir vaziyetteler çok. Yani iyi güzel ben sarayda oturayım milletim rezil olsun. Böyle bir ülke olmadı şimdiye kadar. Olmasın da. İsterse gelsin beni atsın. Olmuyor yani orada.

"ÇADIRLAR NASIL SATILIR"

Ne demek ya? Çadır satılır mı ya? Bizim ülkemizin çadırları nasıl satılır? Hepsi ya. Bakın 27 tane var benim arkadaşımda. Ben o devlete para verenlere acıyorum. Acıyorum onlara gidiyor. Olupta evi olanlara yardım etsinler. Deprem evlerinde kaç kişiler. 15 gün sonra bu insanlar nereye gidecek? 10 lirayla 20 lirayla bu yara kapanmaz. Kaç gün sonra gittiler? Kaç gün sonra oraya çıkıpta ayıp konuşmak değil. Kaç gün sonra gidiyorsun sen vatandaşın enkaz altında...