Cumhurbaşkanlığı açıkladı. 81 ilde geçerli olacak. Seçimin ertesi günü izinli sayılacaklar belli oldu

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı açıkladı. 81 ilde geçerli olacak. Seçimin ertesi günü izinli sayılacaklar belli oldu
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev yapan kamu personelinin 1 Nisan Pazartesi idari izinli sayılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, seçimlerin ertesi gününe denk gelen 1 Nisan Pazartesi gününe ilişkin yazılı duyuru yaptı.

Alınan kararda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri'nde görev yapan tüm sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22. ve 23. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından belirlendiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

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"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar sürmektidir.

Bu yüzden, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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