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Hakan Altun seyircileri şaşırttı. Farz edin ki bu hayali düğünüm

Arabesk fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun, Kocaeli'de konser verdi. Sahneye çıkan Altun, “Farz edin ki bu benim hayali düğünüm. Hayali düğün yapıyoruz bu gece. Düğünümde oynamayan taş olsun” dedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 00:38
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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser veren Hakan Altun seyircilere düğün göndermesinde bulundu

Hakan Altun seyircileri şaşırttı. Farz edin ki bu hayali düğünüm
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Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hakan Altun hayranlarıyla buluştu. Cumhuriyet’in 99. yılı dolayısıyla konserde Türk bayraklarıyla Onuncu Yıl Marşı da okundu. Birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Altun, yaklaşık 2 buçuk saat kaldığı sahnede Kocaeli’yi adeta coşturdu.

“HERKES EVLENMEMİ İSTİYOR"

Ünlü sanatçının, “Herkes benim evlenmemi istiyor ya! Yaş oldu 50 ya! Farz edin ki bu benim hayali düğünüm. Hayali düğün yapıyoruz bu gece. Düğünümde oynamayan taş olsun” dedikten sonra tef çalarak şarkı söylemesi renkli anlara sahne oldu. Dakikalarca tef çalıp oynayan Altun, ‘Hey Gidi Koca Dünya Gam Yükü Müsün’ şarkısını söyledi. 

Orkestra ekibini de beraberinde oynatan Hakan Altun, unutulmaz anlara imza attı. Öte yandan, konserde Altun’un kendi şarkılarının yanı sıra ustalar da unutulmadı. Cengiz Kurtoğlu, Barış Manço, Ahmet Kaya, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi pek çok önemli ismin şarkıları da okunurken Altun, hepsi için alkış istedi. Altun, Ahmet Kaya’nın Kum Gibi şarkısını söylerken de tamburu kendisi çaldı. Konsere gelen vatandaşlar unutulmaz bir akşamı geride bıraktı. (İHA)

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