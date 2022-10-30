İstanbul İstanbul olalı böyle Cumhuriyet Bayramı kutlaması görmedi

Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünde tarihi mekanlarda ışıklandırmalar, müzikli gösteriler, 3 boyutlu video mapping gösterileri ve havai fişeklerle görenlere görsel şölen yaşatırken, İstanbul Boğazı'nda da ışıklandırma yapıldı ve havai fişek gösterileri düzenledi.

İzleyenleri etkileyen o anlar kameralara yansıdı.

Karanlık olan gökyüzü bir anda havai fişeklerin etkisiyle rengarenk oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu aktarılan ışıklandırma ve havai fişek gösterisi İstanbul Boğazı'nda bulunan kişilere görsel şölen yaşattı.

Denizden de yansıyan renklerin cümbüşünde; kişilerin yaşadıkları heyecan kameralara ıslık, çığlık sesleriyle ve hayranlık nidalarıyla yansıdı.