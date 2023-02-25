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  • Hakan Altun 5 depremzede aileyi misafir edecek. Bir Yuva Bir Kira kampanyasına destek oldu

Hakan Altun 5 depremzede aileyi misafir edecek. Bir Yuva Bir Kira kampanyasına destek oldu

Ailesiyle birlikte depremzedeler için seferber olan Hakan Altun, 5 depremzede aileyi misafir edecek.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:09
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Hakan Altun Bir Yuva Bir Kira kampanyasına destek oldu! 5 depremzede aileyi misafir edecek

Hakan Altun 5 depremzede aileyi misafir edecek. Bir Yuva Bir Kira kampanyasına destek oldu
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Hakan Altun ailesiyle birlikte depremzedeler için seferber oldu. Sanatçı, tüm sevenlerini de Bir Yuva Bir Kira ve Evim Yuvan Olsun kampanyalarına destek olmaya davet etti.

Hakan Altun, şöyle konuştu: 

“Gerçekten çok zor bir acı bu. Siirtli bir anne babanın evladı olarak, kız kardeşim ve annemle beraber 5 aileyi 5 tane eşyalı evde 1 yıl boyunca misafir etmek istiyoruz. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Acılar hepimizin acısı, yaralar hepimizin yarası. Ama zaman yaralarımızı sarma vakti. Siz de bir aileye destek olabilirsiniz.”
 

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