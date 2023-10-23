Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz

İsrail, Filistin’de insanlık suçu işliyor

Çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden sivil masumları her gün bombayla katlediyor!

Adeta bir soykırım var şuan Filistin’de!

Dünya ise adeta elinde patlamış mısırla film izler gibi izliyor, İsrail’in Hitlervari katliamlarını!

İnsan kalmayı başarabilenler ise, her gün ajanslara ve sosyal medyaya düşen görüntülerle kahroluyor!

İnsanlık bu vahşet karşısında kahroluyor ancak bir kesim var ki adeta bu durumu fırsata çeviriyor Türkiye’de!

Evet onlar; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmanlar!

Dertleri var cumhuriyet ile teee en başından beri!

1930’da İzmir’de Kubilay’ı şehit edenlerin torunları onlar!

“Keşke Yunan galip gelseydi” diyebilenlerin torunları onlar!

Ülke işgal altındayken, bugün Filistin’de yaşananların bin katı vahşet Anadolu’yu Türksüzleştirmek için uygulanırken, bebeler süngülerle şehit edilirken, kadınların ırzına geçilirken, İslam’a ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret edilirken, camilere toplanan Müslümanlar canlı canlı yakılırken “Yunan galip gelseydi bu kadarını yapmazdı” diyebilenlerin artıkları!

Geçmişte Yunan’ın, İngiliz’in, Fransız’ın, İtalyan’ın süngüyle Türk varlığını yok etme isteğinin günümüz temsilcileri onlar!

Ellerinde süngü yok, silah yok, daha tehlikelisi var kalem ve kağıt!

Ellerine aldıkları kalemlerle boş sayfaları kafalarına göre doldurup yalan tarih yazarken toplumu Türk tarihinden uzaklaştırmaya, Türk tarihini unutturmaya çalışıyorlar!

Toplumu bilinçsizleştirip Araplaştırmaya çalışıyorlar!

İşte bu zihniyetin ürünleri, Filistin’de yaşanan insanlık dramını bahane ederek Cumhuriyetimizin, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ilanının, kutsal vatan toprağımızın yabancı postalından temizlendiği günün kutlanmasını erteledi!

Filistin’deki katliam için 3 günlük milli yas ilan edenler, Cumhuriyetimizin 100. yılına bir hafta kala kutlamaları erteledi!

Halbuki daha 1 haftamız vardı önümüzde?

İnsanlık için yasımızı tutalım elbet ancak kendi varlık sebebimizin, tarihimizin şuurundan da feragat etmeyelim!

Kutsal vatan toprağından yabancı postalını atmak için dedelerimizin, ninelerimizin ne zorluklarla baş ettiğini unutmayalım!

Kendisini ve bebeğini soğuktan korumak yerine, elindeki tek örtüyü milli mücadelenin cephanesini korumak için kullanırken donarak şehit olan 21 yaşında Şerife bacıyı unutmayalım!

Eşine haber vermeden gizli gizli milli mücadeleye katılan daha 20 yaşında şehadet şerbetini içen Makbule hanımı unutmayalım!

İzmir’de tek başına Yunan’a ilk kurşunu atmaktan korkmayan, Yunan’ın pis süngüsüyle şehit ettiği Hasan Tahsin’i unutmayalım!

Maraş’ta Fransız-Ermenilere karşı ilk kurşunu atmaktan çekinmeyen Sütçü İmam’ı unutmayalım!

Antep’te milli mücadeleyi örgütleyen Antep savunmasının unutulmaz ismi Şahin beyi unutmayalım!

Vatanın dört bir yanında daha oyun çağındayken silahını kuşanıp düşmanla çarpışırken şehit olan çocuk kahramanlarımızı unutmayalım!

Bu vatan her bir ferdiyle vatan savunması yaparken şimdi hilafet çağrısı yapanların halifesi sarayında bahçıvan Şaban efendinin kızı, 18 yaşındaki Nimet Nevzat hanımı 5.eşi yapıyordu!

Halife halife dedikleri, hilafet hilafet dedikleri buydu işte!

Hilafet adı altında Arap kardeşleriyle birlik olmak isteyerek Türk kimliğini yok etmek isteyenler, Arap’ın, Yemen’de, Suriye’de İngiliz ve Fransızlarla birlikte “Halifelerine” karşı başlattığı savaştan habersiz!

İngiliz ajanı Arabistanlı Lawrence’ın öldürdüğü her Türk için tüfeğine attığı çentikten habersiz!

Anadolu’da İngiliz sterlinine tav olan tarikat liderlerinin safsatalarına inananlar bu ülke için canından kanından, çoluğundan çocuğundan vazgeçenleri düşman belliyor!

Bilinçsizce “hilafet hilafet” diye bağırıyor!

Türk kimliğinden uzaklaştırılan kitleler hilafet hayalleriyle uyutuluyor!

Vatanı dışarıdan fethedemediler, tekrar ve tekrar içeriden deniyorlar!

Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere ve onlara gebe olanlara karşı Hasan Tahsin gibi, Şerife bacı gibi, Sütçü İmam gibi, Şahin bey gibi ve daha nice milli mücadele şehitleri gibi göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz!