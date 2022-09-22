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Erdoğan dolarla kira mira yok diyor, TÜRKSAT bildiğini okuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, TÜRKSAT üzerinden yayın yapan ulusal ve yerel televizyon kanallarının dolar üzerinden ödedikleri uydu frekans bedellerini Meclis gündemine taşıdı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:13
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Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil: TÜRKSAT bildiğini okuyor

Erdoğan dolarla kira mira yok diyor, TÜRKSAT bildiğini okuyor
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TÜRKSAT’ın, uydu frekans kiralarını dolar üzerinden aldığını belirten Yeşil, “Son yıllarda Türk Lirasının dolar karşında büyük oranda değer kaybetmesi, her alanda olduğu gibi yayıncılık alanında da olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle, birçok ulusal ve yerel televizyon kanalı kapanmış veya kapanma noktasına gelmiştir. AKP Genel Başkanı Erdoğan; ‘Kriz mıriz yok, bundan sonra dolarla, avro ile kira mira da yok’ diyor, TÜRKSAT ise Erdoğan’a rağmen dolarla kira almaya devam ediyor. Ben demiyorum Erdoğan diyor. Buna rağmen özellikle Anadolu’da birçok kanalımız maddi sıkıntılarından dolayı kanalı kapatma kararı alıyor. TÜRKSAT’a ivedilikle denetim gerçekleştirilmeli, kiraları Türk lirasından alması konusunda uyarılmalıdır” dedi.

BASIN EMEKÇİLERİ DE MAĞDUR

Kanal gelirlerinin azaldığını, giderlerinin de bir o kadar arttığını ifade eden Yeşil, “sadece frekans uydu ücretleri değil; elektrik, yer kiraları, personel ücretleri, RTÜK’ün uyguladığı yayın yasakları ve cezaları da artık birçok medya kuruluşunu yayın yapamaz hale getirmiş ve iflasa sürüklemiştir” diye konuştu. Kanaların kapanmasıyla birlikte birçok basın emekçisinin de mağdur olacağının altını çizen Yeşil, sözlerine şöyle devam etti:

TÜRKSAT, ERDOĞAN’A KARŞI GELİYOR

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kriz mıriz yok, bundan sonra dolarla avro ile kira mira da yok” sözlerine rağmen TÜRKSAT’ın dolar ile uydu kiralamasının Anadolu’daki televizyonları maddi açıdan zor duruma düşürmekte, uydudan düşmelerine yol açmaktadır. Kar oranında rekor kıran TÜRKSAT, ulusal ve yerel televizyon kanallarından dolar üzerinden değil Türk Lirası üzerinden fiyatlandırma yapıp, ekonomik dar boğazdan geçtiğimiz bu süreçte kâr amacı gütmeden kanalların ayakta kalabilmeleri için destek olmalıdır. Televizyon kanalı işletmecilerinin ayakta kalabilmeleri için gerekli tedbirleri almak ilgili Bakanlığın görev ve yetkileri içerisindedir.”

YEŞİL’DEN SORU ÖNERGESİ…

Konuyu meclise taşıyan Yeşil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti: Ülkemiz genelinde TÜRKSAT üzerinden yayın yapan kaç yerel ve ulusal televizyon kanalı vardır? TÜRKSAT’ın 2020-2022 yıllarında uydu hizmet bedeli nedir? Yıllara göre artış bedelleri nasıldır? Frekans kiralarındaki artışlar neye göre belirlenmektedir? 2020-2022 yıllarında kaç televizyon kanalı TÜRKSAT tarafından uydu frekans hizmeti almayı kesmiştir? 2020-2022 yıllarında kaç kanal TÜRKSAT’a yayın için yatırdığı teminat bedelini kullanmak durumunda kalmıştır? Bakanlığınızın uydu frekans kiralarının düşürülmesi ve Türk Lirasına çevrilmesi konusunda bir çalışması var mıdır? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dolarla kira ödemeleri konusundaki görüşü açıktır. Buna rağmen dolarla uydu kiralayan TÜRKSAT’a herhangi bir uyarınız olmuş mudur?

 

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