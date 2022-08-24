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  • Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya emin adımlarla ilerlemekteyiz

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya emin adımlarla ilerlemekteyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Model Uydu Yarışması finalindeki yarışmasında "Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yol haritamızda emin adımlarla ilerlemekteyiz" diye konuştu.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:57
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:02
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya emin adımlarla ilerlemekteyiz

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya emin adımlarla ilerlemekteyiz
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Türksat Model Uydu Yarışması finalinde konuşan Bakan Karaismailoğlu,  “TUSAŞ tesislerindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinde yapımı devam eden ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’da, 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedefledik. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yol haritamızda emin adımlarla ilerlemekteyiz” dedi.

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle 7’ncisi düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması’ndaki uydu fırlatma finali, Aksaray Tuz Gölü’ndeki Hisar Atış Alanı’nda düzenlendi. Finale Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Teknolojik anlamda üretilen milli ürünlerle dünya çapında küresel üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedeflediklerini söyleyen Karaismailoğlu, “Altyapısını hazırladığımız büyük hedeflerimiz var. Yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedefledik. Dünyanın örnek alarak seyrettiği projeleri bir bir bütünleyip milletimize kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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NE BAKIMDAN...
24.08.2022 19:06
""Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yol haritamızda emin adımlarla ilerlemekteyiz"" Vizontele....  
 
The İMAM.
24.08.2022 19:00
". 3-5 tane müteahhit rahat etsin diye 85 milyon köle gibi çalışıyoruz."  
 
ATAM İZİNDEYİZ
24.08.2022 18:44
Aklımız ile oynamayı ne kadar çok seviyorsunuz .Sözün bittiği yerdesiniz  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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