‘Cumhuriyet ve Kadın’ mesajı

101 yaşına giren ‘Cumhuriyet’imiz yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Televizyonda ekrana gelen dizi ve programlar da hazırladıkları özel sahnelerle ‘Cumhuriyet Bayramı’mızı kutlamaya devam ediyorlar.

Show TV’nin Cumartesi akşamları yayınlanan sevilen komedi programlarından ‘Güldür Güldür Show’un önceki akşam ekrana gelen 382. bölümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı unutulmadı. Yapımda Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlanan ‘Cumhuriyet ve Kadın’ isimli skeç, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Skeçte, ‘Cumhuriyet’in yeni kurulduğu dönemde Nazlı, kadınlara okuma-yazma öğretir. Nazlı, kadınları hor gören Hüseyin’e rağmen öğretme uğraşından vazgeçmez. Kadınlar da öğrenmek için çaba gösterir. Okuma-yazma öğrenen bütün kadınlar, günün sonunda birbirinden başarılı işlere imza atar.

Deniz Baysal’ın müzik yolculuğu

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Türk pop-rock müziğinin sevilen grubu Kolpa ve oyuncu Deniz Baysal’ın düet çalışması ‘Hastayım Sana’, Avrupa Müzik etiketiyle yayınlandı.

Kolpa Grubu’nun solisti ve aynı zamanda eşi Barış Yurtçu ile harika bir düete imza atan Deniz Baysal, oyunculuğunun yanı sıra müzikteki iddiasını da gözler önüne serdi. Sözü, müziği ve düzenlemesi Barış Yurtçu imzası taşıyan şarkı, sıcak melodileri ve samimi vokalleriyle dinleyicilerin kalplerine dokunmayı hedefliyor.

Şarkıya Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Çift, hoş bir düete imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

Kötü kaynana Mukadder

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Kanal 7’de bu sezon hafta içi her gün saat 19.00’da ekrana gelen ‘Gelin’, yoluna doludizgin devam ediyor.

Dizide Mukadder karakterine hayat veren Betigül Ceylan, kötü kaynana olarak rolünün hakkını veriyor. Ceylan, performansıyla zaman zaman sosyal medyanın da gündemine oturuyor. Dizide oğlu Cihan’a (Cenay Türksever) baskılarıyla ve gelini Hançer’e (Talya Çelebi) kötü davranışlarıyla ekran başında izleyenleri âdeta çıldırtan Mukadder, oyunculuğuyla takdir topluyor.

Daha önce de çok sayıda yapımda severek izlediğimiz Betigül Ceylan, sanırım ‘Gelin’ ile kariyerinin en iyi işlerinden birisine imza atmış. Başarılar diliyorum.