'Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu yakışır' diyerek açıkladı. Rıdvan Dilmen'den G.Saray ve F.Bahçe sözleri

Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan çarpıcı bir açıklama yaparak TFF'ye seslendi.

'Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu yakışır' diyerek açıkladı. Rıdvan Dilmen'den G.Saray ve F.Bahçe sözleri

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi.

Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Kupa, İstanbul Atatürk Stadyumu veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanmalı.

Evet. Kulüpler biraz daha fazla kazanabilir. Hatta İspanya ve İtalya süper kupa ve ülkelerinin kupa finallerini Suudi Arabistan'da oynamak için uzun süreli anlaşmalar yaptı.

Biz de Kulüpler Birliği ve TFF olarak böyle bir uygulamaya geçebiliriz. Biliyorum, sözlü de olsa Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri TFF'ye tamam demiş! Ancak! Tekrar yineliyorum, bu yıl ekonomik düşünülecek bir yıl değil.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali oynanmalı! Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının son günlerinde TARİHİ BİR HİKAYEYİ kaçırmayalım! Hani özledik ya! Yarı-yarıya tribünleri! İşte fırsat! Hatta! Tüm gelirleri de DEPREM bölgelerine bağışlansın. Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu yakışır!"

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