Cumhuriyetin 100. yılı için koli parçalarıyla Atatürk ve Anıtkabir silüeti

Bir sosyal medya kullanıcısı koli ve karton parçalarını kullanarak Cumhuriyetimizin 100. yılı için Mustafa Kemal Atatürk ve Anıtkabir silüeti hazırladı. Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
28 Ekim 2023 Cumartesi
Bir sosyal medya kullanıcısı koli ve karton parçalarını kullanarak Cumhuriyetimizin 100. yılı için Mustafa Kemal Atatürk ve Anıtkabir silüeti hazırladı. Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
Bir sosyal medya kullanıcısı koli ve karton parçalarını kullanarak Cumhuriyetimizin 100. yılı için Mustafa Kemal Atatürk ve Anıtkabir silüeti hazırladı. Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.