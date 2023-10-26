Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş tüyleri diken diken etti. Norm Ender ve ekibi seslendirdi Oğuzhan Uğur paylaştı

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının 27 Ekim’de yayımlanacak Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü özel yayınına İlber Ortaylı ve Celal Şengör konuşmacı olarak katılacak.

Programın en dikkat çeken noktalarından biri de Rapçi Norm Ender ve korosunun Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle hazırladığı marş oldu.

Oğuzhan Uğur, marşın da yer aldığı programın fragmanını sosyal medya hesabından yayımladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Norm Ender ve korosunun hazırladığı “Parla! 100 Yaşındasın” isimli Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırlanan marş, sosyal medyanın gündemine oturdu. Uğur’un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.