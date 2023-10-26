Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş tüyleri diken diken etti. Norm Ender ve ekibi seslendirdi Oğuzhan Uğur paylaştı

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü özel bölümünde, Norm Ender ve ekibi tarafından seslendirilen Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş da yer aldı. Tüyleri diken diken eden 100. yıl marşı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş tüyleri diken diken etti. Norm Ender ve ekibi seslendirdi Oğuzhan Uğur paylaştı

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının 27 Ekim’de yayımlanacak Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü özel yayınına İlber Ortaylı ve Celal Şengör konuşmacı olarak katılacak.

Programın en dikkat çeken noktalarından biri de Rapçi Norm Ender ve korosunun Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle hazırladığı marş oldu.

Oğuzhan Uğur, marşın da yer aldığı programın fragmanını sosyal medya hesabından yayımladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Norm Ender ve korosunun hazırladığı “Parla! 100 Yaşındasın” isimli Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırlanan marş, sosyal medyanın gündemine oturdu. Uğur’un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

screenshot-16.jpg

İlgili Haberler
PTT’den Cumhuriyet'in 100. yılı kararı
Liselilerden ‘Cumhuriyetin 100. yılı’ rekoru. Tarihe geçtiler
PTT’den Cumhuriyet'in 100. yılına özel pul: 29 Ekim'de tedavülde
PTT’den Cumhuriyet'in 100. yılına özel pul: 29 Ekim'de tedavülde
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı" Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı"
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun
Ülkede derin yoksulluk var Yazarlar
Ülkede derin yoksulluk var
Hani Türkiyelileştiriyordunuz? Yazarlar
Hani Türkiyelileştiriyordunuz?
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı Yazarlar
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı
Yalandan kim ölmüş acaba? Yazarlar
Yalandan kim ölmüş acaba?
7 soruda işsizlik sigortası Yazarlar
7 soruda işsizlik sigortası