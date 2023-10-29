Cumhuriyetin 100. yılında turizmde kadının yeri

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugün, aynı zamanda kadınlar içinde yeni bir yüzyıla girdiğimizi söyleyebilirim. Bu bağlamda, bir turizm köşe yazarı olarak 'turizmde kadının yeri ' konusunu çok anlamlı buluyorum.

Dünya turizminde kadın işgücü pastanın yüzde 54'ünü oluşturuyor. Türkiye turizmde ise bu rakam yüzde 33 oranındadır. Turizmdeki istihdamın en büyük bölümünü oluşturan konaklama sektöründe, kadınların oranı yüzde 35 seviyesinde. Sektör temsilcilerinin hedefi, bu oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarmak. Konaklama sektöründe kadınlar yönetim pozisyonlarının yüzde 40'ından azını, genel yönetim rollerinin yüzde 20 sinden azını ve yönetim kurulu pozisyonlarının yüzde 8'i den daha azını elinde tutuyorlar. Ulusal düzeyde, cinsiyete duyarlı ve eşitlikçi politikalar etkin bir şekilde uygulandığında, turizm sektöründe kadınların ekonomik güçlenmesi dolayısıyla sektörle paralel bir şekilde güçlenme sağlanacağı aşikâr.

Türkiye’de turizmin geleceği açısından kadın liderliğinin önemi, Anadolu’ya doğru yayılan bir politikayla, kadın istihdamının arttırılmasını hedef almalı. Bu anlayışla ülkemizde turizm gelirlerinin çok daha fazla artacağına ve yeni yüzyıl cumhuriyetinde, sektör temsilcilerinin de istihdama sahip ve destek çıkacağı inancını taşıyorum.

100.yılda 100 milyar dolar hedef !

2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü her yıl hedeflerini arttırarak yoluna devam ederken, ivmelenerek büyüyen bir tablo sergiliyor. Büyümeyle orantılı olarak istihdam sayılarında artış da sağlanıyor elbette.

2028'de ise 82,3 milyon turist, 100 milyar dolar gelir olmasını hedefleyen sektör turizm sektöründe kadınların ekonomik güçlenmesi, dolayısıyla sektörle güçlenme sağlayarak Türk ekonomisinin çarklarının dönmesinde, kadın ve erkeğin birlikte daha güçlü olduğunu, her ikisinin de bu konuda farkındalığının artmasını temmenilerimin ilk sırasına alıyorum.

Cumhuriyet kadınlarının bu ülkede daha fazla sorumluluk almaya mecburiyetleri var. Kadın ve erkeğin bir bütün olarak algılanabildiği, uygar bir toplum umuduyla…

Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun ….