Cüneyt Özdemir parasıyla hava atan Dilan Polat'ı yerden yere vurdu

Eşinin zaman zaman uçak kiraladığı zaman zaman altınlar alıp başından paralar yağdırdığı Dilan Polat lüks yaşantısını sergilemekten vazgeçmiyor. Bu da fenomeni sosyal medyada gündeme getiriyor. Cüneyt Özdemir sosyal medyada Dilan Polat'ın bir videosunu görünce çileden çıktı ve fenomene sert ifadeler kullandı.

Cüneyt Özdemir parasıyla hava atan Dilan Polat'ı yerden yere vurdu

Editör: Osmancan EROK

Kendi isteğiyle hayatının her detayını, daha doğrusu lüks içindeki yaşantısını paylaşan Dilan Polat gündemden düşmüyor. Evlilik yıl dönümünde kocasının kendisini uçak kiraladığını paylaşan Polat yine herkesi şoke etti.

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Cüneyt Özdemir de fenomenin bir paylaşımını sosyal medyada görünce çileden çıktı. "Biraz önce instagram'da bir story'de 'Benim param siz züğürtlerin çenesini yordu' diyerek kendisini izleyenlere tüküren bir fenomen gördüm" diyerek sinirlenen Özdemir paylaşımında şunları yazdı:

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"Türkiye gibi ekonomik krizin ortasında, neredeyse bir survivor yarışmasındaymış gibi milyonlarca insanın varolma mücadelesi verdiği bir ülkede lüks arabaları, uçakları teşhir etmenin adı sonradan görmelik de değil 'zenginlik pornografisidir'.

Ülkenin yarısı asgari ücrete mahkum olmuşken buna tepki gösteren insanları 'züğürtler' olarak aşağılayıp suratlarına tükürmenin adı nedir onu (ilk kez gördüğüm için) bilemiyorum. Milyonları milyarları olan çok insan tanıdım ama bu seviyeye ilk kez tanık oluyorum.

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''Zenginlik para kazanmak değil onu harcamayı bilmektir!

Son bir hatırlatma, bugün 'züğürtler' deyip, o suratlarına tükürdüğünüz insanlar sayesinde bu paraları kazandınız, umarım bir gün tersine tanık olmazsınız!"

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