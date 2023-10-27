Çuvalladın Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı olarak dedi ki;

-“Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu Batı’nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.”

2003’ten bu yana Türkiye’ye davet edip Hamas’la resmî görüşmeler yapan Erdoğan ve AKP’lilerdir.

Tarihi boyunca Türk devletleri yaptıkları savaşlarda ve terörle mücadelede asla sivil halka zarar vermemişlerdir.

40 yılı aşkın terörle mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şehitler vermiş ancak tek bir sivilin hayatını kaybetmemesine büyük önem göstermiştir.

Erdoğan’ın çelişkisi şudur:

Önce diyor ki; “Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor…”

Sonra da ekliyor; “Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.”

Kurtuluş mücadelesi sivil halkı katletmekle mi yapılır Erdoğan?

Kaldı ki Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bile senin gibi düşünmüyor ve diyor ki;

-“Hamas'ın politika ve eylemleri Filistin halkını temsil etmiyor…”

Nasıl politika yapıyorsun Erdoğan?

Abbas’ın reddettiği Hamas’ı neden, niçin koruyorsun?

Hamas’ın İsrailli sivil halkı katletmesinin karşılığında ortaya çıkan çok acı bilanço şöyle:

-İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 6 bine yükseldi.

-Ölenlerden 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın. Yaralı sayısı ise 15 bin 273…

Bu can kayıplarının birinci derece sorumlusu İsrail’dir.

Çünkü terör örgütü ile mücadele başka, sivil halka soykırım uygulamak başkadır ve soykırımdır, insanlık suçudur.

Gelelim İsveç’in NATO’ya alınması için verdiğin onaya.

Erdoğan; Neden kayıtsız şartsız imzaladın?

Neden, “Kazan, kazan” siyaseti uygulamadın?

İnanılır gibi değil ama Erdoğan dedi ki;

-“Yunanistan ve Fransa zaten girip çıkmışlardı ama sonra maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi bunların önünü açtı ve bunlar tekrar NATO'ya geri dönebildiler…”

Fransa’nın 4 Nisan 2009’da NATO’ya dönüşüne onay veren kimdi?

-Recep Tayyip Erdoğan.

Şimdi de “Maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi” diye suçu başkasına atar gibi kendini eleştiriyorsun Erdoğan.

Ayıptır, ayıp…

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 96’ncı maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanması için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Torun’un başvurusundaki sorular şöyle:

“1. İsveç’ten iadesi istenen teröristlerin sayısını ve iadesi gerçekleşmiş teröristlerin sayısını açıklar mısınız?

2. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin kutsal kitabımıza yönelik saldırıları yasaklayan düzenlemeyi iptal etmesine ve 4 ay önce gerçekleşen saldırıya göz yumulmasına karşın İsveç’in bu hassas konuya karşı tutumu neden görmezden gelinmiştir?

3. Cumhurbaşkanının İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü onaylamasında etkili olan sebep ve kazanımları açıklar mısınız?”