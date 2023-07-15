CZN Burak babası tarafından dolandırıldı. Ünlü isme bakın kim sahip çıktı

CZN Burak'ın babasının habersiz bir şekilde restoranların tüm haklarını satarak ünlü ismi dolandırdığı öne sürüldü. Yeniden dükkan açmaya hazırlanan anne ve oğluna ise Erdoğan ailesinin sahip çıktığı iddia edildi.

CZN Burak babası tarafından dolandırıldı. Ünlü isme bakın kim sahip çıktı

Paylaştığı yemek videolarıyla dünya çapında tanınan ve TikTok'ta en çok takipçisi olan 10 isim arasına girmeyi başaran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in babası tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu Hatay Medeniyetler Sofrası adlı restoranla bir bağının olmadığını belirtmişti.

Olayla ilgili gerçeği Odatv ulaştı.

İddialara göre fenomenin babası, herkesten habersiz restoranın tüm haklarını yabancı bir iş adamına 41 milyon dolara sattı. Duruma sinirlenen CZN Burak ise annesiyle beraber İstanbul'da sıfırdan başlama kararı aldı. Anne ve oğluna bu kararlarında destek olan ismin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan olduğu öne sürüldü.

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