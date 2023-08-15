CZN Burak kendisini dolandıran babası ile barıştı. Bu paralar senin bıbıcığım....

Kamuoyunda 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir, kendisini dolandırıldığını iddia ettiği babası ile mahkemelik olmuştu. Fenomen işletmeci ile babasını iş insanı Rizgar Sak'ın barıştırdığı öğrenildi

CZN Burak kendisini dolandıran babası ile barıştı. Bu paralar senin bıbıcığım....

Çektiği yemek videolarıyla meşhur olan sosyal medya fenomeni ve restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, babasıyla uzun süredir problemler yaşıyordu. Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak konuyu yargıya taşımıştı.

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Fenomen işletmeci ile babasının barıştığı öğrenilirken, baba oğuldan yan yana fotoğraf geldi .CZN Burak gibi pek çok markanın adı duyuran iş insanı Rizgar Sak'ın ikiliyi barıştırdığı, aralarındaki buzu eritmeye yardımcı olduğu öğrenildi.

YORUM YAĞDI

Birbirlerine ağır ithamlarda bulunup, kanal kanal gezen ve suç duyurusunda bulunan CZN Burak ve babası bir Arap yayıncı tarafından barıştırılınca sosyal medyada bazı Arap kullanıcılar tepki gösterdi. CZN Burak'ın Arap takipçileri "Her şey yeni restoranın tanıtımı içindi" diyerek tepkisini dile getirdi.

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