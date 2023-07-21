CZN Burak’ın dolandırıcılıkla suçladığı babası İsmail Özdemir: Annesinin genlerini almış

CZN Burak’ın dolandırıcılıkla suçladığı babası İsmail Özdemir konuştu. Özdemir, "Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor” dedi.

CZN Burak’ın dolandırıcılıkla suçladığı babası İsmail Özdemir: Annesinin genlerini almış

CZN Burak, dolandırıldığını belirterek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Babasıyla arasındaki tüm ilişkiyi koparan CZN Burak, garajındaki araçları satıp sermaye yapıp kendi lokantasını açmaya karar verdi.

İddiaların ardından baba İsmail Özdemir Kanal D habere konuştu. CZN Burak'ın babası açıklamasında iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:

İKİ SENE ÖNCESİNE KADAR YOKTU
"Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu..."

ANNESİ RÜŞVETTEN CEZA ALMIŞTI
'CZN Burak' olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura'nın yargılandığı 'irtikap' (kamu görevinde yalan söyleme, hile yapma) davasında karar çıktı. Didem Bozbura, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldığı iddiasıyla 2 yıl 7 ay ceza almıştı.

İlgili Haberler
CZN Burak babası tarafından dolandırıldı. Ünlü isme bakın kim sahip çıktı
Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var
CZN Burak çölde kuyu kazıp içine girdi. Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız
Öne Çıkanlar
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Son Haberler
İlçeyi çekirge ve tırtıllar işgal etti Güncel
İlçeyi çekirge ve tırtıllar işgal etti
Sekiz milyon memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiriyor: Kira yardımı geliyor Ekonomi
Sekiz milyon memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiriyor: Kira yardımı geliyor
Yanlış tanı yılda yaklaşık 800 bin kişide ölüm veya kalıcı hasara yol açıyor Sağlık
Yanlış tanı yılda yaklaşık 800 bin kişide ölüm veya kalıcı hasara yol açıyor
GTA 6 için yeni iddia: 2 milyar dolar harcandı. Eğer doğruysa en pahalı oyun olacak Teknoloji - Otomotiv
GTA 6 için yeni iddia: 2 milyar dolar harcandı. Eğer doğruysa en pahalı oyun olacak
Hızlı kilo vermek öldürüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Hızlı kilo vermek öldürüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Nazan Öncel'in adı İzmir'de bir sokağa verildi Magazin
Nazan Öncel'in adı İzmir'de bir sokağa verildi
CHP’den Uygur soykırımı hamlesi. Bakalım Cumhur İttifakı Meclis’te ne oy kullanacak Güncel
CHP’den Uygur soykırımı hamlesi. Bakalım Cumhur İttifakı Meclis’te ne oy kullanacak