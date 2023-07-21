CZN Burak’ın dolandırıcılıkla suçladığı babası İsmail Özdemir: Annesinin genlerini almış

CZN Burak, dolandırıldığını belirterek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Babasıyla arasındaki tüm ilişkiyi koparan CZN Burak, garajındaki araçları satıp sermaye yapıp kendi lokantasını açmaya karar verdi.

İddiaların ardından baba İsmail Özdemir Kanal D habere konuştu. CZN Burak'ın babası açıklamasında iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:

İKİ SENE ÖNCESİNE KADAR YOKTU

"Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu..."

ANNESİ RÜŞVETTEN CEZA ALMIŞTI

'CZN Burak' olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura'nın yargılandığı 'irtikap' (kamu görevinde yalan söyleme, hile yapma) davasında karar çıktı. Didem Bozbura, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldığı iddiasıyla 2 yıl 7 ay ceza almıştı.