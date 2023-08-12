CZN Burak Özdemir takipçilerini ürküttü. Görenler gözlerine inanamadı

Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, son haliyle sevenlerini çok korkuttu

CZN Burak Özdemir takipçilerini ürküttü. Görenler gözlerine inanamadı

Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, son haliyle sevenlerini endişelendirdi. Babasıyla davalık olduğu için zor günler geçirdiği bilinen CZN Burak öyle zayıfladı ki...

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Gülümseyerek çektiği yemek videolarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ve restoranı CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını öne sürerek dava açmıştı. Ünlü isim, zor günlerle birlikte gittikçe erimeye başladı.

SON HALİ KORKUTTU

Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmaya hazırlanan CZN Burak, verdiği kilolarla dikkat çekti. Zor günler geçirmeye devam eden Burak, 51,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında iğne ipliğe döndüğü kareler paylaşınca sevenleri endişelendi.

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