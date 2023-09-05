CZN Burak hastane odasından paylaştı. Bir deri bir kemik kaldı

Son zamanlarda zayıflığıyla dikkat çeken fenomen CZN Burak, hastane odasından paylaşım yaptı. Burak Özdemir paylaşımına, "Nazar. Çok şükür iyiyim biraz. Safra kesesinden rahatsızlığım vardı" notunu düştü.

CZN Burak hastane odasından paylaştı. Bir deri bir kemik kaldı

Sosyal medyada fenomen olan CZN Burak, doğduğu il Hatay'da da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesine elinden geldiğince yardım etmeye çalışan CZN Burak ile babasının arası açılmıştı.

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"İÇİNDEN GELEREK YARDIM ETMEDİ"

Kanal D Haber'den Buse Öztürk'e konuşan İsmail Özdemir, "Burak 'Babam beni dolandırdı' diyor. Hiç alakası yok. Yaptığı yardımlar hep prim katsın diye yapıldı. İçinden gelerek hiçbir zaman yardım etmemiştir" açıklamasını yapmıştı.

"BABAYA KARŞI DÜŞMAN EDİYOR"

Oğluna ve eski eşine tepki gösteren baba İsmail Özdemir, "Annesinin genlerini almış. Babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, sponsorluğunu da ben yaptım. Zaten iki sene öncesine kadar bakarsanız Burak diye bir şey yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

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ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Babasıyla yollarını ayıran fenomenin tek başına restoran açma sürecinde bir deri bir kemik kalması hayranlarının gözünden kaçmamıştı. Tam bunun üzerine fenomenden hastane paylaşımı geldi.

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"SAFRA KESESİNDEN RAHATSIZLIĞIM VARDI"

Safra kesesi rahatsızlığıyla mücadele ettiğini açıklayan CZN Burak paylaşım yapınca hayranlarını korkuttu. Son zamanlarda zor günler geçiren fenomen, bu durumu nazar diyerek Instagram hesabından açıkladı. Özdemir paylaşımına "Nazar. Çok şükür iyiyim biraz. Safra kesesinden rahatsızlığım vardı" notunu düştü.

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