CZN Burak’a Özbek hayranından milyonluk hediye. Yeni şubesini açmak için araçlarını satmıştı

Editör: Ersoy ÖZDEM

İşlettiği restoranlarının yanı sıra yayınladığı yemek videolarıyla fenomen haline gelen CZN Burak, ortak olduğu babası tarafından dolandırıldığını iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Babasıyla ortaklığını bitiren CZN Burak, yeni bir mekan açmak için lüks araçlarını sattı. Ünlü fenomene, Özbek bir hayranı son model bir araba hediye etti.

SON MODEL HEDİYE KARŞISINDA DUYGULANDI

Bir süre önce araçlarını satarak yeni restoranı için harcayan CZN Burak, Özbek hayranından gelen araba hediyesini 53,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Özbek hayranının son model araba hediyesi karşısında duygusal anlar yaşayan fenomen, "Allah keselerine bereket versin" ifadelerini kullandı. Hediyeyi teslim aldığı anlarda çekilen bir videoyu yayınlayan CZN Burak, "Kardeş Özbekistan'dan kardeşim Aziz Vadi İstanbul Mall'da yeni açtığımız Czn Burak Restaurant'a geldi ve ailesi ile birlikte bana hediye getirdi kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Uzun süredir yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren CZN Burak, geçtiğimiz haftalarda safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle hastanelik olmuştu. Oldukça zayıfladığı görülen fenomen, kısa sürede hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.