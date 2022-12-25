﻿Bolu Dağı'nda sis ve sağanak! Mesafe 30 metreye düştü

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
Güzergahta yavaş ve kontrollü ilerleyen sürücüler, sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.
Trafik polisleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda sürücülere ikazlarda bulunuyor.
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