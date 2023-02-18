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Dacia Duster'ın Şubat fiyatları belli oldu. Otomobil alacaklar dikkat

Otomobil markası Dacia Duster’ın 2023 Şubat ayı fiyatları açıklandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 08:35
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Dacia Duster Şubat fiyatları açıklandı

Dacia Duster'ın Şubat fiyatları belli oldu. Otomobil alacaklar dikkat
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Son dönemde yaşanan çip krizi, Ukrayna- Rusya savaşı ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle otomobil sektörüne zam üstüne zam yağdı.

Birçok otomobil markası Ocak ayı fiyatlarını duyurdu.

Dacia Duster da Şubat ayı zamlı fiyatlarını açıkladı.

FİYATLAR:

ÖZELLİKLER

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre. Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG’li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre. SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor. Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor.

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