Dağdan gelen kanser savaşçısı

Ersoy Özdem
Dağdan gelen kanser savaşçısı
İşte Dağ çileğinin müthiş yararları...

Dağ çileği, doğada doğal olarak yetişen, küçük ve lezzetli bir meyvedir. Normal çilekten farklıdır ve çok faydalı Yaşlanmayı geciktiren, virüslere karşı etkili olan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve cilt sağlığını koruyan bir meyve.

C vitamini, lif ve antioksidanlar bakımından zengindir.

Dağ çileği, damar tıkanıklığı ve kanser gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca idrar söktürür, romatizma ağrılarını hafifletir, sinirleri kuvvetlendirir, bağırsak kurtlarını temizler ve ateşi düşürüyor.

Dağ çileği, ormanlarda ve dağlarda kendiliğinden büyüyen, minik ve tatlı bir meyvedir. Normal çilekten daha küçük olan bu meyve, sağlığımız için çok yararlıdır. Uzmanlar dağ çileğinin doğal bir anti-aging meyve olduğunu, virüslere karşı öldürücü etkisi bulunduğunu söylüyor.

Dağ çileği, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir, cildimizi güzelleştirir ve serbest radikalleri vücudumuzdan atar. C vitamini, lif ve antioksidanlar açısından çok zengin olan bu meyve, aynı zamanda damar tıkanıklığı ve kanser gibi hastalıklara karşı korur. Dağ çileği, idrar yollarını temizler, romatizma ağrılarını azaltır, sinirleri güçlendirir, bağırsak kurtlarını döker ve ateşi indirir.

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