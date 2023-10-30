Dağıstan’a inen İsrail uçağı ülkeyi karıştırdı. Havalimanını basıp İsraillileri kovaladılar

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Mahaçkale Havalimanı’nda İsraillilerin geldiğini öğrenen yüzlerce kişi uçağın inişiyle eş zamanlı olarak havalimanına baskın yaptı, Yahudi karşıtı sloganlar attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yüzlerce kişinin Tel Aviv’den gelen İsraillileri öfkeyle aradığı görülmekte. Kalabalığın bir kısmı da uçağın indiği piste koştu ve uçağın etrafını sardı. Yaşanan bu arbede üzerine havalimanı kapatılırken olaylar yatışınca açılacağı belirtildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: HAVA SAHASI KAPATILDI

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar Kapalı kalacağını duyurdu.

İsrail’den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İSRAİL’DEN ÇAĞRI

Öte yandan BBC'de yer alan bilgilere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya İsrail vatandaşlarının ve Yahudilerin korunması çağrısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya İsrail vatandaşlarının ve Yahudilerin korunması çağrısı yaptı. İsrail’in Moskova Büyükelçisi’nin de uçaktaki kişilerin güvenliğinin sağlanması için Rus yetkililerle işbirliği içinde olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü, dünya genelinde anti-semitizmin arttığına dikkat çekerek, “ABD tüm Yahudi cemaatinin yanındadır” açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaşananların ardından bir açıklama yaparak, Rusya’da anti-semitizmin sistematik olduğunu belirtti.