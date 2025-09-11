Daha imzası kurumadan Kerem Aktürkoğlu krizi! Takımda yer yerinden oynadı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertlilere imza atmasının ardından Benfica'da kriz çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU 2029 YILININ ORTASINA KADAR FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI

Bu yaz transfer döneminin de flaş takımı olan Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Bonservisi için 22.5 milyon euro ödenen milli oyuncu ile 2029'un sonuna kadar sözleşme imzalandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KRİZ ÇIKTI

Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu sattığına pişman oldu. Bu ayrılık sonrası Mohamed Amoura transferinde de mutlu sona ulaşamayan Portekiz ekibinde sol kanatta elinde yalnızca Andreas Schjelderup kaldı. Bu gelişmelerin ardından taraftarlar yönetimi beceriksizlikle suçladı.

