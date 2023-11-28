Daha önce kentsel dönüşümle 'yenilendiği' ortaya çıktı. Depremde 44 kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş depremlerinde 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Apartmanı'nın 2015 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden yapıldığı öğrenildi.

Said Bey Apartmanının yerinde bulunan üç katlı bina, 16 Aralık 2015’te kentsel dönüşüm kapsamında, 6306 sayılı yasaya göre riskli yapı ilan edildi. Binanın tapu kaydına şerh konuldu. Bu kapsamda bina yıkıldı. Yıkılan üç katlı binanın yerine üç katı kotta olmak üzere sekiz katlı ve iki bloklu Said Bey Apartmanı inşa edildi. Yapımından sadece yedi yıl sonra meydana gelen depremde iki blok da yıkıldı ve apartman 44 kişiye mezar oldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Said Bey Apartmanının yıkılmasıyla ilgili olarak açılan davaların ilk duruşması 1 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta yapılacak.

Said Bey Apartmanın iki bloktan oluşuyordu. A blokta 16 kişi, B blokta ise 28 kişi hayatını kaybetti. Her iki blok için iki ayrı iddianame hazırlandı.

Dördü tutuklu beş sanık iki ayrı davada bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması ile yargılanacak. İtirazlara rağmen savcılık, sorumlular hakkında daha ağır ceza gerektiren “olası kast” düzenlemesine göre dava açmadı.