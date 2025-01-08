Daldan dala

“Amme menfaatinin zorbalığına dikkat edeceksin.”

Bizi sevgi sözcüklerine boğanlar, çıkarları acıdığında şiddet gösterebilirler.

“Vergi, insanların şeytanlığının ödülüdür.”

Şikayet ettiklerimiz belki de israfımızın cezasıdır.

“Şu an hissettiğim mutluluk, hayatımın geri kalanına yeter.”

Enfes bir mutluluk, damakta tad bırakır. Ve bizi bir ömür idare edebilir.

“Kabullenin, göğüs gerin ve atlatın.”

Bir sıkıntıyı atlatmak için onun bize kattıklarına odaklanıp, negatifi pozitife çevirebilirsek, bu deneyimden karlı çıkabiliriz.

“Bazen seni bırakanlar, yanına alanlardan daha çok sever.”

Vazgeçmiş gibi göründüğümüz şey aslında çok değerlimiz olabilir. Verdiğimiz kıymet o kadar çoktur ki onsuzluğa razı olur, onu müstakbel hayatına uğurlarız.

“Üzerinde yürürsen, toprak yol olur.”

Başarmak için sebat etmeliyiz. Yeterince emek verirsek başarırız.

“Bilgi altındır, altın da güçtür.”

Bilgi birikimimiz, dolu beynimiz, bizi güçlü kılar.

“Aciz insan şikayet eder. Basit insan iftira eder. Asil insan idare eder.”

Asalet sadece aileden gelmez. Düşünce tarzımızın kalitesi, tavrımız ve üslubumuz, bizi asil yapabilir.

“Hak kazanılır, verilmez.”

Hakettiğimize inandığımız şeyi birinin vermesini beklemek yerine gayret gösterip almalıyız.

“Sen iniyorsun, o çıkmıyor.”

Bazı insanlar uzlaşmaz. Sen empati yapar, onun seviyesine inmeye çalışırsın. O buna hazır değildir, yanına çıkamaz.

“Bazı insanları gördüğümde insanlığımdan utanıyorum, bazı insanları gördüğümde kendimden utanıyorum.”

Çok kötü insanlar var ve çok şükür, çok çok iyi insanlar da var.

“İyi bir pasif olmak, kötü ve aktif olmaktan kötüdür.”

Kötü bir aktif olmak, iyi bir pasif olmaktan aktiftir. İşlemek ışıldamaktır. Harekette, bereket vardır.

“Benim için ne istiyorsan Allah sana on katını versin.”

Bu dua mı, beddua mı? Niyete göre, ya duadır ya da bedduadır.

Şiirimsi;

Cinayet

Bir cinayet işledim.

İtiraf ediyorum.

İçimdeki çocuğu öldürdüm.

Şivlilikte..

Planladım, kasten öldürdüm.

Zaten başa çıkamıyordum.

Dengesiz, başınabuyruk, saçma cömert, dediğim dedikti.

Aşırı hareketliydi, ne dersem tersini yapıyordu.

Kötü şeylere, komikmiş gibi saatlerce gülüyordu.

Küçücük birşeyi büyütüp küsüyordu.

Sıkılınca, makyaj malzemelerimi alıp rasgele yüzüme sürüyordu.

Sevdiği insana yapışıyor, ayrılmıyor, sevmediği insana küfür edip, birdaha asla yanına gitmiyordu.

Yoruldum..

Aklım, aklına ermiyor, yaşım enerjisine yetmiyordu.

Onu zaten kimse sevmiyordu.

Ben de karar verdim,

Planladım.

Yine yaramazlık düşünürken, şah damarından bıçakladım..

İçimdeki çocuğu öldürdüm..

Başım sağolsun...