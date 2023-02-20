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Irvıng'ten sakatlık açıklaması: 7/24 çalışıyoruz

Kyrie Irving, NBA'deki çalışma temposunu ve yük yönetimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:41
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Dallas'ın yıldızı isyan etti

Irvıng'ten sakatlık açıklaması: 7/24 çalışıyoruz
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Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, NBA'deki 'yük yönetimi' problemi hakkında konuştu.

Irving, bazı oyuncuların sakatlıklarının ağırlaşmaması niyetiyle birkaç maç forma giymemeyi tercih etmeleri durumuyla ilgili bazı düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

"7/24 ÇALIŞIYORSUNUZ"
Eleştirilerin zıvanadan çıktığını dile getiren yıldız oyuncu "Bu konuda eleştirileri kimin başlattığını bilmiyorum ama tamamen zıvanadan çıkmış durumda. Bu iş için her gün çalıştığımızdan ötürü, bazılarımız insan olduğumuzu unutuyor gibiyiz. Bu işte 7/24 çalışıyorsunuz. Sürekli kameraların önündesiniz. Üst düzey ve büyük mücadele isteyen bir spor. Oldukça zorlayıcı" dedi.

"HİÇ KİMSE BİLEMEZ"
İnternetteki haberlere de değinen Irving "Hiç kimse, bir başkasının vücudunun nasıl iyileştiğini bilemez. Bunu yalnızca sakatlığı geçirmiş olan kişi bilebilir. Size neler olduğunu anlatabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışsak da, internette bazı doktorlar sakatlanan bir oyuncunun iki hafta içinde dönmesi gerektiğini falan söylüyor. Ya da bazısı aslında sakatlanmadığımızı ve bahane gösterip oynamak istemediğimizden bahsediyor" dedi.

Geçmişte kişisel sebeplerle belli süreler oynamamayı tercih etmiş olmasıyla bilinen Irving, bu sezon 44 maç forma giymişti.

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