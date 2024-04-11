Damada verilen çikolata tepki çekti: Karabiberli sirkeli limonlu çikolata mı olur?

Geleneksel kız isteme merasimlerinde sıklıkla tuzlu kahve ikram edilirken, bir aile bu geleneği tersyüz ederek damat adayına sürpriz bir çikolata hazırladı. Ancak çikolata hazırlanırken sıradışı bir yöntem kullanıldı. Çikolata önce karabiberli sirkeli suya, ardından da limonlu tuz karışımına batırılarak hazırlandı. Damat çikolatayı yemekte tereddüt edince, gelin annesine "anne beni verme, yemiyor" diyerek seslendi. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılarak tartışma konusu oldu. Kimi kullanıcılar bu sıradışı çikolata ikramını ilginç bulurken, kimileri ise damadın tepkisini anlayışla karşıladı.