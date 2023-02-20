Pek çok kişinin ölüm nedeni olan aort damarı yırtılması belirtilerini dikkate almak gerekiyor. Uzmanlar aort yırtılması belirtilerini yaşayan kişilerin doktora görünmesi gerektiğini söylüyor. Peki, aort damarı yırtılması nedir? Aort damarı yırtılması belirtileri neler?

AORT DAMARI YIRTILMASI NEDİR?

Aort damarı, kalpten direkt olarak çıkan ana atar damardır.

Aort yırtılması, aort damarının iç duvarının herhangi bir bölgesinde yırtılma meydana gelmesi olarak tanımlanabilmektedir.

Erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görülme oranına sahip olan aort yırtılması, ortaya çıkması durumunda acil ve oldukça hızlı müdahale gerektirmektedir.

AORT YIRTILMASI BELİRTİLERİ NELER?

Aort yırtılmasının en önemli belirtisi ani gelişen göğüs ağrısıdır. Ağrı öylesine şiddetlidir ki hastalar, iç organlarının yırtıldığı hissine kapıldıklarını ifade ederler.

Ağrı ilk olarak yırtığın başladığı yerde hissedilir ve yırtık ilerledikçe aynı doğrultuda yayılır.

AORT DAMARI YIRTILMASI NASIL OLUR?

Aort yırtılması iki şekilde olur. Aort denen ve kalpten çıkıp tüm vücuda kan taşıyan damarın duvarları arasında oluşan fakat damar dışına patlamayan yırtık ki bu durum acil ameliyat gerektirir. Bir diğeri şekli ise aort ana damarının duvarının tamamen patlayarak, kanın dışarı(göğüs içine, karın içine) çıkmasıdır. Bu durumda hastaneye dahi yetişilemez, ölüm ani olur. Bu nedenle çoğu zaman ölüm nedeni de bilinmez ve kalp krizi gibi değerlendirilir. Bunu ancak ön tetkiklerle fark edilir ve patlamadan ameliyata alınır.

Aniden gelişen sırt ağrısı veya göğüs bölgesinde ağrı ile karakterize olan aort diseksiyonu; kalp krizi, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

Aort diseksiyonu, aort damarının farklı sebeplerle yırtılması ve duvar içine kan dolmasıyla oluşur. Aort yırtılması olarak tanımlanan sendromda ise yaşanan durum şu şekilde özetlenebilir:

kanın akmakta olduğu ilk katmandan kendisine bir başka yol bularak ikinci katmana sızması ve akış ile birlikte katmanları birbirinden ayırmasıdır. Kanın bulduğu yeni yolda hızlı bir şekilde akmasıyla, damar yırtılır.