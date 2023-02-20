20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Aort damarı yırtılması nedir? Aort damarı yırtılması belirtileri neler?

Aort damarı yırtılması nedir? Aort damarı yırtılması belirtileri neler?

Aort damarı yırtılması ölümcül bir durumdur. Aort yırtılmasının en önemli belirtisi ise ani gelişen göğüs ağrısıdır. Peki, aort damarı yırtılması nedir? Aort damarı yırtılması belirtileri neler?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:59
Takip Et

Aort damarı yırtılması nedir? Aort damarı yırtılması belirtileri neler?

Aort damarı yırtılması nedir? Aort damarı yırtılması belirtileri neler?
+
Aa
-

Pek çok kişinin ölüm nedeni olan aort damarı yırtılması belirtilerini dikkate almak gerekiyor. Uzmanlar aort yırtılması belirtilerini yaşayan kişilerin doktora görünmesi gerektiğini söylüyor. Peki, aort damarı yırtılması nedir? Aort damarı yırtılması belirtileri neler?

AORT DAMARI YIRTILMASI NEDİR?

Aort damarı, kalpten direkt olarak çıkan ana atar damardır.

Aort yırtılması, aort damarının iç duvarının herhangi bir bölgesinde yırtılma meydana gelmesi olarak tanımlanabilmektedir.

Erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görülme oranına sahip olan aort yırtılması, ortaya çıkması durumunda acil ve oldukça hızlı müdahale gerektirmektedir.

AORT YIRTILMASI BELİRTİLERİ NELER?

Aort yırtılmasının en önemli belirtisi ani gelişen göğüs ağrısıdır. Ağrı öylesine şiddetlidir ki hastalar, iç organlarının yırtıldığı hissine kapıldıklarını ifade ederler.

Ağrı ilk olarak yırtığın başladığı yerde hissedilir ve yırtık ilerledikçe aynı doğrultuda yayılır.

AORT DAMARI YIRTILMASI NASIL OLUR?

Aort yırtılması iki şekilde olur. Aort denen ve kalpten çıkıp tüm vücuda kan taşıyan damarın duvarları arasında oluşan fakat damar dışına patlamayan yırtık ki bu durum acil ameliyat gerektirir. Bir diğeri şekli ise aort ana damarının duvarının tamamen patlayarak, kanın dışarı(göğüs içine, karın içine) çıkmasıdır. Bu durumda hastaneye dahi yetişilemez, ölüm ani olur. Bu nedenle çoğu zaman ölüm nedeni de bilinmez ve kalp krizi gibi değerlendirilir. Bunu ancak ön tetkiklerle fark edilir ve patlamadan ameliyata alınır.

Aniden gelişen sırt ağrısı veya göğüs bölgesinde ağrı ile karakterize olan aort diseksiyonu; kalp krizi, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

Aort diseksiyonu, aort damarının farklı sebeplerle yırtılması ve duvar içine kan dolmasıyla oluşur. Aort yırtılması olarak tanımlanan sendromda ise yaşanan durum şu şekilde özetlenebilir:

kanın akmakta olduğu ilk katmandan kendisine bir başka yol bularak ikinci katmana sızması ve akış ile birlikte katmanları birbirinden ayırmasıdır. Kanın bulduğu yeni yolda hızlı bir şekilde akmasıyla, damar yırtılır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
1
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
2
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
3
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
4
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
5
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
6
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
7
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.