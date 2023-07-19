Damat 65 'Gelin' 16 yaşında. Ortalık ayağa kalktı. Bir de belediye başkanı olacak

Rezillik her yerde. Nisan ayında 65 yaşındaki belediye başkanı ile evlenen 16 yaşındaki liseli genç kız balayından fotoğrafları paylaştı ve ilişkisi hakkında yorum yapanlara yanıt verdi. Genç kızın balayından sonra okula başlayacağı belirtildi.

Damat 65 'Gelin' 16 yaşında. Ortalık ayağa kalktı. Bir de belediye başkanı olacak

Milliyet'in haberine göre, Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Araucaria Belediye Başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini geçtiğimiz aylarda bir skandala imza atarak 16 yaşında henüz liseye giden Kauane Rode Camargo isimli bir genç kızla 15 Nisan tarihinde evlendi.

Olayın basına yansımasıyla birlikte hem ülkesinden hem de dünyadan büyük tepki gören Hussein, partisinden istifa etti.

KAYINVALİDEYE TERFİ

Düğünden hemen sonra belediye başkanı daha önce il milli eğitim müdürü olarak görev yapan kayınvalidesine 1.500 dolar zam yaptı. Aradan geçen 3 ay sonucunda Hussein ile Camargo'nun Karayipler'e balayına gittiği ortaya çıktı.
Tatilin yaz sonuna kadar süreceğini belirten Hussein, Camargo'nun okulu başlayacağı için erken biteceğini aktardı. İsmini vermek istemeyen belediye yetkilileri, çiftin 1 aylık tatile çıktığını doğruladı.

'KİMSEYE ZARARIMIZ YOK'

Öte yandan The Sun'da yer alan haberde Camargo'nun evlenmeden bir gün önce 16 yaşına girdiği hatırlatıldı ve küçük kızın 'Biz mutluyuz, bana iyi davranıyor ben de ona iyi davranıyorum. Kimseye zararımız yok' ifadelerine yer verdi.

Genç kız ayrıca tatilde çekildiği fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştı. Bir fotoğrafta kumsalda oturdukları görülen çift bir başkasında ise birbirlerini öperken objektife yansıdı.

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