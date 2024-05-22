Damat ve annesi düğünde şov yaptı. Olay dansa beğeni yağdı

Başlangıçta yavaş bir melodiyle dans eden ikili, müziğin Soulja Boy'un 'Crank That' şarkısına dönüşmesiyle birlikte enerjik bir dansa geçiş yaparak göz doldurdu.

Bu sürpriz dans performansı, düğün konuklarını şaşırttı ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Düğün dansının kaydedildiği görüntüler, kısa sürede viral hale gelerek 259 bin beğeni kazandı. Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Annenin oyunculuk performansı da harika" yorumuyla annenin dans yeteneğini övdü.

Diğer bir kullanıcı ise, "O, sıcak bir günde oğlu ve arkadaşlarına dondurma dağıtan türden bir anne" diyerek annenin sıcakkanlılığını ve genç ruhunu vurguladı.