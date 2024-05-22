Damat ve annesi düğünde şov yaptı. Olay dansa beğeni yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Damat ve annesi düğünde şov yaptı. Olay dansa beğeni yağdı

Bir düğün töreninde, anne ve oğlunun sahneye çıkıp dans etmeleri sosyal medyada hızla yayılarak ilgi odağı oldu.

Başlangıçta yavaş bir melodiyle dans eden ikili, müziğin Soulja Boy'un 'Crank That' şarkısına dönüşmesiyle birlikte enerjik bir dansa geçiş yaparak göz doldurdu.

Bu sürpriz dans performansı, düğün konuklarını şaşırttı ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Düğün dansının kaydedildiği görüntüler, kısa sürede viral hale gelerek 259 bin beğeni kazandı. Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Annenin oyunculuk performansı da harika" yorumuyla annenin dans yeteneğini övdü.

Diğer bir kullanıcı ise, "O, sıcak bir günde oğlu ve arkadaşlarına dondurma dağıtan türden bir anne" diyerek annenin sıcakkanlılığını ve genç ruhunu vurguladı.

640xauto-1.webp

640xauto.webp

İlgili Haberler
Çılgın davulcudan ateşli şov
Çılgın davulcudan ateşli şov
Gelinin dansöz kıyafetiyle damada yaptığı şov gündem oldu
Gelinin dansöz kıyafetiyle damada yaptığı şov gündem oldu
Son Haberler
Yusuf Demir hayatını kaybetti Spor
Yusuf Demir hayatını kaybetti
Netflix Türkiye tartışılan isimle yolları ayırdı Magazin
Netflix Türkiye tartışılan isimle yolları ayırdı
Dayısının cinsel organını kesti. Tüyler ürperten olay Gündem
Dayısının cinsel organını kesti. Tüyler ürperten olay
THY uçağında tartışma çıktı. Pilot uçağı Tiran'a indirdi Gündem
THY uçağında tartışma çıktı. Pilot uçağı Tiran'a indirdi
Mehmet Büyükekşi rahatsız Spor
Mehmet Büyükekşi rahatsız
Yabancı uyruklu 2 kadının mide ve bağırsaklarında ele geçirildi Gündem
Yabancı uyruklu 2 kadının mide ve bağırsaklarında ele geçirildi
Naci Görür son deprem uyarısını yaptı. ‘Bağırıyoruz’ diyerek açıkladı Gündem
Naci Görür son deprem uyarısını yaptı. ‘Bağırıyoruz’ diyerek açıkladı