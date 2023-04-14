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Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı

Damdaki Kemancı filminde Tevye karakterini canlandıran ünlü aktör Chaim Topol, geçen ay hayata veda etmişti. Topol'un Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:15
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Damdaki Kemancı filminin yıldızı Haim Topol'un Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı

Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
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'Fiddler on the Roof' (Damdaki Kemancı) filminde 'Tevye' karakterini canlandıran ve bu rolüyle Türkiye’de de ün kazanan İsrailli oyuncu Chaim Topol, Mart ayında hayatını kaybetmişti.

87 yaşında vefat eden Topol ile ilgili şaşkınlık yaratan bir gerçek ortaya çıktı. İsrail basınına konuşan ailesi, Topol'un İsrail dış istihbarat servisi Mossad için çok kez gizli görevlere katıldığını açıkladı.

Uzun yıllar İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan İsrailli aktörün, burada, daha sonra Mossad'ın başına gelecek Zvi Amir ile sık sık görüştüğü ifade edildi.

Topol'un oğlu da, babasının bir görevde Arap ülkelerinden birinin konsolosluğunu dinleme görevinin ayrıntılarını anlattı.

Babası ve ekibinin, Konsolosluğun binasının bitişiğinde kiralık daireyi dişçi gibi göstererek duvarını deldiklerini ve dinleme ekipmanları yerleştirdiklerini söyledi.

'Damdaki Kemancı' müzikali birçok dilde sahnelenmiş ve filmin ünlü şarkısı 'Ah Bir Zengin Olsam' olarak Türkçeye çevrilmişti.

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