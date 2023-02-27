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  • Yönetmen Aydın Bağardı hayatını kaybetti. Eşi “Yanlış teşhis öldürdü” dedi

Yönetmen Aydın Bağardı hayatını kaybetti. Eşi “Yanlış teşhis öldürdü” dedi

Aralarında "Ölürayak" ve "Tek Başına"nın bulunduğu birçok dizinin yönetmen koltuğuna oturan Aydın Bağardı, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:55
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Eşi “Yanlış teşhis öldürdü” dedi! Yönetmen Aydın Bağardı hayatını kaybetti

Yönetmen Aydın Bağardı hayatını kaybetti. Eşi “Yanlış teşhis öldürdü” dedi
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Ünlü yönetmenin vefat haberini duyuran eşi, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Bağardı'nın, yanlış teşhis sonucu böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bağardı, yarın Bilecik'te son yolculuğuna uğurlanacak.

AYDIN BAĞARDI KİMDİR?

Sinemacılığa TRT yapımlarında yardımcı yönetmenlikle başlayan Aydın Bağardı, "Tohum ve Toprak", "Kartallar Yüksek Uçar" ve "Dudaktan Kalbe" gibi dizilerde yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı.

Yönetmenliğe 1991 yapımı "Ölürayak" filmiyle adım atan Bağardı, çok sayıda dizi, televizyon filmi ve belgesele de imza attı.

Bağardı, en son 2017'de yayınlanan "Osmanlı'dan Günümüze Hamallar" belgeselinin yapımcılığı ile yönetmenliğini üstlenmişti.


 

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