Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye sert sözler

Editör: Ufuk Cingöz

Bir dönem Fenerbahçe sportif direktörlüğü yapan Toulouse Başkanı Damien Comolli sarı-lacivertlilerde yaşadıklarına dair Socrates’e açıklamalarda bulundu.

İşte Damien Comolli’nin açıklamalarının satır başları:

"FENERBAHÇE KENDİ ŞAMPİYONLUĞUNU KENDİ ÇALDI"

“Sorunsuz bir şekilde şampiyon olabilecek bir takıma sahiptik. Başta bizim bir kupamızı çaldılar diyordum ama Fenerbahçe kendi şampiyonluğunu kendi çaldı. Maalesef ki 2019-2020'de o şampiyonluğu kendimiz kaybettik. O sezonu resmen intihar ederek kaybetmiş olmamızın üzüntüsünü hayatım boyunca hep yaşayacağım galiba"

"ŞAMPİYON OLAMAZLAR"

“Fenerbahçe ile anlaştıktan 3-4 hafta sonra hiçbir şey başaramayacağımızı biliyordum. Sorun dışardan değil içeriden gelen baskıydı. Takımın yaşadığı asıl sorunun dışarıdan değil içeriden gelen baskılar olması nedeniyle ayrıldığım günden beri ısrarla şampiyon olamazlar diyorum”