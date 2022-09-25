Krizin biri bitmeden diğeri geliyor. Damızlıklar kesime gidiyor

Süt üreticisinin damızlık hayvanlarını kesime gönderdiğini işaret eden ZMO Samsun Şube Başkanı Beyzat, "Üretimin devam etmesi için çiğ süt fiyatları artırılmalı" dedi.

Damızlıkların kesiminin ileride süt üretiminde kriz doğuracağını vurgulayan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şube Başkanı Havva Yurdunuseven Beyzat, alınması gereken önlemleri, “Önceliğimiz yem başta olmak üzere girdilerdeki fiyat artışlarına yönelik etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi, damızlık hayvan kesimlerinin durdurulması, üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanması, tüketiciye ise ulaşılabilir fiyattan gıda sağlayacak politikaları hayata geçirmek olmalıdır.

Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalı. Çiğ süt desteği ödemeleri erkene çekilmeli” ifadeleri ile sıraladı.

"ASIL TEHLİKE İŞTE BURADA BAŞLADI"

Maliyetler nedeniyle üreticilerin damızlıkları kesime gönderdiğini, ayrıca ellerinde tuttukları hayvanlara verdikleri fabrika yemini azalttıklarını, bu nedenle dengeli beslemenin zorlaştığını ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şube Başkanı Havva Yurdunuseven Beyzat, “Asıl tehlike de işte burada başladı.

Dengesiz beslenmeye bağlı olarak damızlık hayvanlarda besleme hastalıkları ve üremeye yönelik sorunlar artmaya başladı. Bu hayvanlar damızlık vasfını yitirmeye başladı” açıklamasında bulundu.