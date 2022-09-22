Et ve süt fiyatlarına büyük zam geliyor. Mutfaktaki yangın daha da büyüyecek

Türk Lirası’nın yaşadığı tarihi değer kaybı, yüksek enflasyon ve beraberinde gelen peş peşe zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.
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Sene başından beri zam üstüne zam yağan Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam geliyor.
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Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlarla birlikte bollaşan etin fiyatında duraklama beklenmesine rağmen yükselişi devam ediyor. Bayramın hemen sonraki hafta, et fiyatlarına ortalama 10 lira zam gelmişti.
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Marmara ve Ege'deki besicilerin maliyet hesapları tutmadı. Süt ineklerinin kesilmesine rağmen kırmızı etin kilosuna 5 lira zam geldi.
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Maliyetlerin artması nedeniyle et fiyatlarının yeniden zamlanması bekleniyor. Ot ve mısır maliyetinin 400 TL ve 500 TL'den 1.200, 1.500 TL bandına çıktığını belirten üretici zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.
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TÜSEDAD BAŞKANI AÇIKLADI: YENİDEN ZAM GELECEK
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FOX Ana Haber'e konuşan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, süt ineklerinin kesilmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini aynı şekilde bu durumda da kırmızı etin yeniden zamlanacağını belirtti.
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KIYMANIN KİLOSU 160 TL, KUŞBAŞININ FİYATI 170 TL
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Kasaplarda kıymanın kilosu 160 TL'ye satılıyor.
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Bazı zincir marketlerde ve bazı bölgelerdeki lüks kasaplarda kıymanın kilosu 200 TL'ye kadar çıkabiliyor.
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Aynı şekilde dana kuşbaşının ortalama fiyatı da 170-180 TL bandında yer alıyor.
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1.5 ay içinde et ve süt ürünlerine en az yüzde 30-35 zam geleceği öne sürümüştü.
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TÜSEDAD Genel Başkanı Sencer Solakoğlu 'Son bir ayda yem maliyeti yüzde 10 arttı. Bir kilo yemin fiyatı 7.60 liraya dayandı. Üreticinin tek maliyeti yem değil.
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Mazota da zam geldi ve gelmeye devam ediyor. Elektriğe de, işçiye de, nakliyeye de, ilaca da her şey zamlanıyor. Fakirleşmeye devam ediyoruz.
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Temel gıda haricindeki ürünlere talep düşmeye devam edecek. Taklit ürünlerin miktarı artacak. Denetimler artırılmalı. Hepimiz daha az protein daha az temel gıda tüketeceğiz. Yurttaş daha fazla makarnaya yönelecek' diye konuşmuştu.