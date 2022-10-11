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Süt üreticilerini kızdırıcak karar. Zam yapıldı ama maliyetlerin altında kaldı

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını bir lira arttırdı. Konsey 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Yeni rakam süt üreticilerini memnun etmedi ancak dört gün önce zamlanan süte yeni zamların geleceği ise kaçınılmaz oldu

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:00
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Ulusal Süt Konseyi'nden yeni fiyat. Artırıldı ama maliyetlerin altında kaldı.Süt üreticilerini kızdırıcak karar

Süt üreticilerini kızdırıcak karar. Zam yapıldı ama maliyetlerin altında kaldı
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Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, “14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir” denildi.

SÜT ÜRETİCİLERİ MALİYETİN ALTINDA KALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 7,50 lira geçecek şekilde sabit bırakmıştı.

Bugünkü duyuru ile çiğ süte yapılan zam, yine bir litre sütün üretim maliyetinin altında kalmış oldu.Sürekli gelen zamlar nedeniyle, bir litre sütün üretim maliyetinin 10 lirayı bulduğu öne sürülüyor. USK’ya göre ise ülke genelinde ortalama maliyet 7,10 TL.

Üretici, bir litre sütün maliyetini karşılamayan çiğ süt fiyatları nedeniyle ineklerini kesime göndermeye devam ediyor. Süt ineklerinin kesime gitmesi nedeniyle gelecek yıllarda et ve sütte kriz yaşanacak iddiaları bulunuyor.

Paket süt üreten firmalar ise Ulusal Süt Konseyi bir liralık artış öncesi zam yapmışlardı. Önümüzdeki günlerde süte yine zam geleceği öne sürülüyor.
 

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