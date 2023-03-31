Damkoruğu bitkisi nasırlara iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan damkoruğu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Damkoruğu bitkisinin nasırları sökmesinden gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

NASIR NEDİR?

Deride oluşan yoğun keratinleşme yani kalınlaşmalar nasır olarak adlandırılır. Kişinin canını yakan, yüzeydeki kalınlaşma değil, bu kalınlaşmanın aşağıdaki sinir ve dokulara yaptığı baskıdır. Baskı başlayıp, devam ettiğinde vücut otomatik olarak daha derinlerde olan kan damar ağı, sinirler, derinlerdeki deri katmanlarını korumak amacı ile yüzeyini kalınlaştırmaya başlar ve nasır oluşur. Buradaki deri kalınlaşmasının, ayakkabı veya herhangi başka bir baskıya maruz kalması ağrı oluşturabilir.

DAMKORUĞU BİTKİSİ NEDİR?

Damkoruğugillerden ılık iklimlerde yeti en bir bitkidir. Çiçekleri kırmızıdır.

Yaprakları etli ve çiçeklerin dibindedir. Haziran - Ağustos ayları içinde toplanır. Çoğu zaman taze halde kullanılır.

NASIL KULLANILIYOR?

Bitkinin kurutulması zordur. Genellikle bitkisel yağda konserve edilen yapraklarından yararlanılır.

ZARARLARI VAR MI?

Önerilen ölçülerde kullanıldığı sürece herhangi bir yan etkisi yoktur. Bazı kitaplarda bitkinin zehirli olduğu yazılıdır.