Damla sakızlı muhallebi tarifi

MALZEMELER:

- 1litresüt

- 1 su bardağı un

- 3/4 su bardağı toz şeker

- 1 çay kaşığı damla sakızı

- 1 paket vanilin

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI:

Damla sakızlı muhallebi yapmak için yukarıda belirtilen ölçüde sütü tencereye alın. Sütün üzerine şekeri ve unu ekleyin, tüm malzemeleri güzelce çırpın. Ardından tencereyi ocağa alın.

Muhallebiniz kıvam alana kadar karıştırmayı bırakmayın, aksi takdirde tatlınız pürüzsüz bir kıvam almayacaktır. Karışım kıvam aldıktan sonra içine vanilin ve damla sakızını da ekleyin. Son olarak, tereyağı da koyduktan sonra karıştırın ve muhallebiyi kaselere paylaştırın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Muhallebiniz oda sıcaklığına geldiğinde soğuması için dolaba kaldırın.

Afiyet olsun...