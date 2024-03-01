Fırında kabak mücver tarifi

Turgay Tütüncü
Fırında kabak mücver tarifi
Yemeklerin yanında ara sıcak hepimizin sofralarında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Mücverde ara sıcaklar arasında yer alan en eşsiz lezzetler arasında yer alıyor.

Bazen kabak bazen patlıcan bir çok çeşidiyle sofraları süslendiriyor. Kızartma şeklinde yapılınca bazen uzak duruluyor. Kızartma yerine fırında yaparak daha sağlıklı lezzetli bir mücver elde edilebilir.

İşte o eşsiz lezzet…

Fırında Kabak Mücver Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

4 tane orta boy kabak

2 tane yumurta

Yarım demet dereotu

20-25 tane maydanoz

8-10 tane yeşil soğan

200 gram beyaz peynir

1 çay bardağı un (kıvama göre artırılıp azaltılabilir)

1 paket kabartma tozu

Yarım kahve fincanı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Üzerine serpmek için 250 gr kaşar peyniri

FIRINDA KABAK MÜCVER YAPIMI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kabakları soyup, rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkarın.

Diğer yeşillikleri ince olacak şekilde doğrayın.

Beyaz peyniri çatalla ezin.

Yumurtaları ayrı bir kapta iyice çırpın, köpük köpük olana kadar çırpın..

Bütün malzemeleri kap içinde birleştirin.

Unun miktarını ayarlamanız önemli ayrıntı. Çok cıvık olmamasına dikkat edin.

Fırın kabınızı çok az yağla yağlayın ya da pişirme kağıdı kullanın.

Tüm malzemeyi kabınıza boşaltın ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırına atın..

Kızarmaya başlayınca çıkarıp kaşar peyniri serpin ve kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun

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