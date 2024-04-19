Tavuk kanat fiyatı bakın ne kadar oldu? Ekonominin bu hale gelmesinin sorumlusu kim?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tavuk kanat fiyatı bakın ne kadar oldu? Ekonominin bu hale gelmesinin sorumlusu kim?
Her geçen gün derinleşen enflasyon ve ekonomik kriz tavuk fiyatlarına da yansıdı. Bir market reyonunda çekilen görüntüde tavuk kanatın 360 TL’den satıldığı görüldü.

Enflasyon ve ekonomik kriz, vatandaşın sırtına yük olmaya devam ederken, her geçen gün gıda ürünlerine gelen zamlar, bazı ürünlerin altın fiyatıyla yarışmasına neden oluyor.

2023 yılının Kasım ayında 110 TL’den satılan tavuk kanatın fiyatı aradan geçen 5 ayın ardından yüzde 300’den daha fazla zamlanarak 360 TL’yi gördü.

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TAVUK KANATIN KİLOSU 360 TL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde tavuk kanat fiyatının 360 TL’ye çıktığı görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstererek, marketleri boykot çağrısında bulundu.

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“ALMAYIN ÇÜRÜSÜN KALSIN ELLERİNDE”

Zam Haber” adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan söz konusu görüntüye bazı vatandaşlardan boykot çağrısı geldi. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, tepkisini “almayın çürüsün kalsın ellerinde” sözleriyle gösterdi.

İşte skandal tavuk kanat fiyatına gelen o yorumlar:

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