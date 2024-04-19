Tavuk kanat fiyatı bakın ne kadar oldu? Ekonominin bu hale gelmesinin sorumlusu kim?

Her geçen gün derinleşen enflasyon ve ekonomik kriz tavuk fiyatlarına da yansıdı. Bir market reyonunda çekilen görüntüde tavuk kanatın 360 TL’den satıldığı görüldü.