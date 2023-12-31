Danimarka Kraliçesi tahttan çekiliyor

Danimarka Kraliçesi Margrethe II, gerçekleştirdiği yeni yıl konuşmasını sürpriz bir açıklama yaparak bitirdi. 52 yıldır tahtta bulunan Kraliçe Margrethe II, tahtı en büyük oğlu ve varisi Veliaht Prens Frederik’e bıraktığını duyururken, yeni kralın ne zaman tahta çıkacağını da ilan etti.

52 YILIN ARDINDAN İSTİFA EDECEK

Tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak’ta tahtı oğluna devredeceğini açıklayan 83 yaşındaki Margrethe II, “Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum" dedi.

Margrethe II, 1952 yılında babası Kral IX Frederik'in ölümü sonrası tahta geçerek, Danimarka tarihinde en uzun süre görev yapan hükümdarı oldu.